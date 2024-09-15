شكرا لقرائتكم خبر عن استفزاز مستمر.. كوريا الشمالية تغزو جارتها بالمزيد من بالونات النفايات والان نبدء بالتفاصيل

بالونات النفايات

رد انتقامي

الدمام - شريف احمد - أرسلت كوريا الشمالية المزيد من بالونات النفايات التي من المحتمل أن تحتوي على نفايات نحو كوريا الجنوبية.ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إرسالها بالونات مماثلة إلى الجنوب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بالونات كوريا الشمالية قد تصل إلى محافظة جيونجي التي تحيط بسول، محذرة المواطنين من إمكانية سقوط أشياء.كما طلبت من المواطنين إبلاغ الجيش أو الشرطة عن البالونات.وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء حوالي 20 بالونًا يحتمل أنها تحتوي على نفايات نحو الجنوب، لكنها فشلت في عبور الخط الفاصل العسكري، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.وأطلقت كوريا الشمالية منذ أواخر مايو الماضي آلاف البالونات التي تحتوي على نفايات.وجاء هذا كرد انتقامي على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون شماليون وناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.وتعد حملة البالونات ليل السبت أحدث سلسلة من الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية هذا الأسبوع.ويوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي، وهو أول إطلاق صاروخي باليستي لها منذ أول يوليو.