شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف متطوع يجمعون 300 طن قمامة بطول الأنهار الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

حملة "تنظيف الراين"

على طول 30 نهرًا في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - شارك حوالي 40 ألف متطوع في حملة جمع قمامة وجمعوا 300 طن من النفايات بطول الأنهار الألمانية.وقال يوآخيم أومباخ، منظم حملة الجمع على صعيد ألمانيا والتي حملت اسم "تنظيف الراين"، أن أكياس القمامة وحدها التي جمعها حوالي 5000 متطوع على ضفاف نهر الراين في عاصمة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وزنت 26 طنًا.وعثر على نفايات بلاستيكية، بالإضافة إلى أنظمة عوادم كاملة وملابس قديمة تم جمعها بواسطة المتطوعين.كما شارك وزير البيئة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أوليفر كريشر (من حزب الخضر)، في بداية الحملة.وقال: "من المخزي أن بعض الأشخاص يلقون نفاياتهم في الطبيعة هكذا"،وشارك العديد من المتطوعين في مدن أخرى في هذه الحملة.وتحدث المنظمون عن حملة نُفذت على طول 30 نهرًا في ألمانيا، وأضاف "أومباخ:" نلاحظ أن النفايات أصبحت مجزأة بشكل متزايد".ورأى أن سبب ذلك ربما يرجع إلى فعالية حملات جمع القمامة السابقة.وذكر أن العديد من المجموعات صارت الآن تقوم بانتظام بأنشطة جمع النفايات خارج أيام الحملات.وفي ولاية شمال الراين- ويستفاليا، شاركت مجموعات من مدن عديدة من بينها كولونيا وبون وبوخوم وكريفيلد وإيمريش.