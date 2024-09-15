أبو عبيدة: الكيان الذي فشل في اعتراض صاروخ واحد من اليمن أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها مفاجآت كثيرة

اشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة الى اننا نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت موقعا عسكريا قرب تل أبيب، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

ولفت أبو عبيدة في تسجيل صوتي، الى ان السلاح المستخدم في العملية والهدف نقلة نوعية ستكون لها مفاعيل في معركة طوفان الأقصى، والكيان الصهيوني لا يزال عالقا في وحل غزة ويفشل هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد.

وشدد على ان الكيان الذي فشل في اعتراض صاروخ واحد من اليمن أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها مفاجآت كثيرة، معتبرا بان توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.