أسامة حمدان: حماس تريد حكما فلسطينيا مشتركا لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب

اعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بان الحركة تريد "حكما فلسطينيا مشتركا" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب. ولفت حمدان في تصريح له، الى ان اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا، ذهبنا الى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن نشكّل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة.

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