مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت أفراد عصابة سرقة مكيفات هواء ودراجات آليّة من صيدا ومحيطها

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه حصلت في الآونة الأخيرة، سرقات عدّة، ضمن مدينة صيدا والمناطق المحيطة، طالت "كمبرسورات" مكيّفات الهواء "UNITS OUTDOOR"، إضافةً الى عمليّات سرقة دراجات آليّة. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 23-08-2024، من تحديد المشتبه فيهم، وتوقيفهم بكمائن محكمة نفّذتها في صيدا، وهم:

- م. ل. (مكتوم القيد، فلسطيني بحسب أقواله)، وهو مالك لـ"بؤرة كسر" في محلّة سينيق، تم توقيفه أثناء شرائه قطع عائدة لدراجة مسروقة.

- ر. ع. (من مواليد عام 1989، فلسطيني)

- م. ب. (من مواليد عام 2002، لبناني)

ولفتت الى انه بالتّحقيق معهم، اعترف (ر. ع.) بقيامه بسرقة حوالى /17/ مكيّفًا هوائيًّا من أحياء مدينة صيدا: حي البراد، والبستان الكبير، والكورنيش البحري، و"زاروب النجاصة". كذلك، اعترف بسرقة /9/ دراجات آليّة وكهربائية، وبسرقة دراجات كهربائية من أحد الأشخاص الذي كان بدوره قد سرقها سابقًا، وأنّه كان يقوم ببيع المسروقات في بؤر كسر وخردة داخل مدينة صيدا والجوار. كما اعترف بتعاطي المخدّرات. واعترف (م. ل.) بشراء المسروقات من (ر. ع.). وأيضاّ، اعترف الثّالث بقيامه بسرقة دراجات آليّة في مدينة صيدا من حي البراد والبستان الكبير.

وقد أودع الموقوفون مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.