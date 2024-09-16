زلزال بقوة 6.5 درجة يقع قبالة كولومبيا البريطانية في كندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6.5درجة على مقياس ريختر اليوم الاحد قبالة قبالة ساحل مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق عشرة كيلومترات تحت قاع البحر.

ولم يصدر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أي تحذير بعد الزلزال

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