استشهاد ١٢ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ١٢ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مخيم النصيرات ومدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين شمال مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع مواصلة الاحتلال تدمير مربعات سكنية كاملة في المدينة.

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