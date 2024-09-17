شكرا لقرائتكم خبر عن صور| رغم انحسار الفيضانات.. توتر وحذر في النمسا والتشيك من انهيار السدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في النمسا اليوم الثلاثاء، إنه رغم بدء مياه الفيضانات في الانحسار قليلًا، إلا أن الوضع في بعض أجزاء البلاد لا يزال متوترًا.

وقالت حاكمة ولاية النمسا السفلى، يوهانا ميكل لايتنر اليوم الثلاثاء، إن هناك تهديدًا مستمرًا بانهيار السدود وحدوث انهيارات أرضية، ولا يزال الكثيرون يعانون من انقطاع الكهرباء.





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وأضافت أنه من المهم التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وقد انهارت السدود في 21 مكانًا في الولاية الواقعة شرقي البلاد أمس الإثنين وحده، وإنه من المتوقع أن تستغرق أعمال التنظيف عدة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا.

وأشارت لايتنر إلى أن هناك "قدر كبير من المعاناة الإنسانية، وقدر كبير من المعاناة المالية". ولم يعرف بعد المدى الكامل للأضرار.

ولا يزال في ولاية النمسا السفلى، 271 طريقًا مغلقًا بسبب الفيضانات، و 26 مجتمعًا معزولًا بريًا.



وتم نقل سكان بعض القرى إلى بر الأمان مساء أمس الاثنين، وتقول السلطات إنه تم نشر نحو 33 ألف عامل في خدمات الطوارئ في غضون الأيام الأربعة التي شهدت هطولًا متواصلًا للأمطار.

يشار إلى أنه حتى الآن لقي أربعة أشخاص حتفهم في الفيضانات في النمسا.

ورغم ذلك، لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الضحية الرابعة، التي عثر على جثتها طافية في الماء مساء أمس الاثنين. وبلغت كمية الأمطار التي هطلت في شرق النمسا في غضون أيام قليلة من أربعة إلى ستة أضعاف الكمية المعتادة لشهر سبتمبر بأكمله.



توتر في التشيك



في التشيك مازال الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في جمهورية التشيك متوترًا، حيث مازال هناك عدد كبير من محطات القياس عند أعلى مستوى تحذير من الفيضانات، مما يمثل خطرًا على الأشخاص والممتلكات.

ومن غير المتوقع أن يرتفع نهر إلبه لأعلى مستوى حتى مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة أوستي ناد لابم بشمال التشيك، الواقعة بالقرب بالحدود مع ألمانيا.



وفي منطقة ساوث بوهيميا، تواجه بحيرة روزمبيرك للأسماك خطر الفيضان، وفي حال ارتفع مستوى المياه بصورة كبيرة، سوف يفاقم الوضع بالنسبة للأماكن الواقعة على طول نهر أويشنتز.

ووافقت الحكومة في براغ مساء أمس الاثنين على نشر نحو 2000 جندي في المناطق المنكوبة بشرق البلاد. وقد لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات.

وفي سلوفاكيا، يراقب المواطنون نهر الدانوب بقلق. ووصلت قمة النهر للعاصمة براتيسلافا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل قمة تصل لنحو 7ر9 متر فوق نقطة القياس المحلية. وعادة ما يسجل القياس نحو مترين.