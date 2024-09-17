المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب أراد اغتيال بوتين وكيم جونغ أون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: مازالت التفاصيل المتعلقة بالمشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، تظهر تباعاً.

فقد كشفت أحدث التقارير أن المشتبه به كان يتصرف بشكل غريب للغاية خلال سنوات عمله كناشط مؤيد لأوكرانيا، لدرجة أن مواطنين أميركيين أبلغوا السلطات الأميركية عن سلوكه.

وأظهرت التحقيقات أن ريان ويسلي روث، البالغ من العمر 58 عاماً، قضى وقتاً في أوكرانيا، حيث سافر بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي في عام 2022 على أمل الانضمام إلى القتال.

فيما بدت حياته المضطربة المليئة بالإخفاقات والمناوشات مع القانون تتجه إلى مزيد من الانحدار وإثارة قلق أولئك الذين تواصلوا معه، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

السلطات تلقت تحذيراً!

وقالت تشيلسي والش، الممرضة التي كانت لها عدة لقاءات مع روث في كييف في عام 2022، إن تهديداته بالعنف أقلقتها كثيراً لدرجة أنها نقلت مخاوفها إلى ضابط الجمارك وحماية الحدود في مقابلة استمرت ساعة في مطار دالاس بواشنطن في يونيو 2022.

كما أخبرت والش الضابط أثناء المقابلة، التي جرت بعد عودتها إلى الولايات المتحدة، أن روث كان من بين أخطر الأميركيين الذين قابلتهم خلال فترة عملها التي استمرت شهراً ونصف الشهر في أوكرانيا.

وأوضحت أنها أظهرت للضابط دفتر ملاحظات يحتوي على أكثر من اثني عشر اسماً لأميركيين وغيرهم ممن أثارت أفعالهم قلقها.

وتحت عنوان "السلوك المفترس العام (أو السمات المعادية للمجتمع)" كانت هناك أربعة أسماء. وكان اسم روث في المقدمة.

وعندما لاحظت الضابطة وجود الكثير من الأسماء، ردت قائلة: "من بين جميع الأشخاص هناك، يجب أن يكون رايان روث رقم واحد"، حسبما قالت والش.

إلا أن الجمارك وحماية الحدود لم تستجب على الفور للاستفسارات حول الاجتماع.

كذلك تم الإبلاغ عن سلوك روث لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الماضي، وإن لم يكن فيما يتعلق بأوكرانيا.

"محتال ومجنون"

كما لفتت أنشطته المتعلقة بأوكرانيا انتباه مجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين سرعان ما أصبح العديد منهم مشبوهين.

وكان روث معروفاً بين مجموعات الإغاثة التطوعية في أوكرانيا بأنه "محتال" و"مجنون نوعاً ما"، كما قالت سارة آدامز، ضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية ساعدت في إدارة شبكة تربط بين 50 مجموعة إغاثة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود الإنسانية والتطوعية.

إلى ذلك كشفت الممرضة والش أن وجهة نظرها عن روث تغيرت خلال عشرات الاجتماعات واللقاءات العشوائية التي عقدوها في كييف.

وتذكرت أنه تحدث عن رغبته في قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، قائلة إنه ذكر أيضاً ترامب والرئيس بايدن، رغم أن والش قالت إنها لا تستطيع أن تتذكر ما إذا كان قد هددهم أم لا.

مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول

وعندما سمعت في عام 2023 أن روث كان يحاول تجنيد لاجئين سوريين للقتال في أوكرانيا، قدمت تقريرًا عبر الإنترنت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول يوضح مخاوفها بشأن روث وآخرين، كما قالت.

وأشارت إلى أن الجمارك أو مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتابعا الأمر معها. ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور لطلب التعليق.

يذكر أنه تم القبض على روث في فلوريدا يوم الأحد الماضي مسلحاً قرب نادي الغولف الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كان يتجول في المنطقة لمدة 12 ساعة على الأقل قبل أن يلاحظه أحد عملاء الخدمة السرية.

