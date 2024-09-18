بلينكن ينفي تورط واشنطن بانفجارات «البيجر» في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديره لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدا أنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه في السعى وراء هدنة في غزة تعيد الرهائن وتؤسس لسلام طويل الأمد.

ونفى بلينكن معرفة واشنطن بالهجوم السيبرانى على لبنان، لافتا إلى عدم تورط أمريكا في ذلك، وأنها ما زالت بصدد جمع المعلومات والحقائق حول الهجوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نحن واضحين بشأن ضرورة التزام جميع الشركاء بعدم القيام بإجراءات تعرقل السلام في غزة، ولذلك من الضروى منع انتشار التصعيد، حتى لا يؤدى إلى حروب إقليمية، مع ضرورة عودة مئات النازحين في جنوب لبنان العودة إلى منازلهم".