شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد الجوية العالمية" تحذر من ارتفاع حرارة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

حرارة مرتفعة

الدمام - شريف احمد - دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" إلى اتخاذ إجراءات عالمية من أجل التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تزامنًا مع قمة المستقبل التي تعقد في نيويورك يومي 22 و 23 من سبتمبر الجاري.وقالت الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو: "إن العالم لا زال بعيدًا عن تحقيق الأهداف العالمية للمناخ، مشيرةً إلى أن عام 2023 كان الأكثر دفئًا على الإطلاق، وكذلك الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.وجاء تحذير ساولو، مع نشر أحدث تقرير سنوي متعدد الوكالات عن المناخ، في الوقت الذي تشتعل فيه الغابات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والبرتغال، وتكافح دول وسط أوروبا الفيضانات المميتة في أعقاب العاصفة بوريس.وأكدت أن فجوة الانبعاثات لا زالت مرتفعة كما يشير التقرير الذي شاركت فيه المنظمة، محذرةً من أن عدم تغيير السياسات الحالية، يؤدي بنسبة 66% أن ترتفع درجات حرارة الأرض إلى 3 درجات مئوية هذا القرن.