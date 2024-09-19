الأبيض: 32 شهيدًا وآلاف الجرحى جراء تفجير أجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، تعليقًا على التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة، عن سقوط "32 شهيدًا وآلاف الجرحى بحسب أرقام وزارة الصحة"، جراء تفجير أجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري ورئيسة الاتحاد العربي للمهن البصرية في دول آسيا وشمال أفريقيا نسرين الأشقر، لفت الأبيض إلى "أننا رأينا التلاحم الذي حصل بين الشعب اللبناني".

وأمس أدى عدوان إسرائيلي جديد على لبنان عبر تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية إلى سقوط شهداء وجرحى، بعد عدوان آخر يوم الثلاثاء عبر تجفير أجهزة اتصالات "بيجر" في مختلف المناطق اللبنانية.