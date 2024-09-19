أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة وعدم انتظام عمل المؤسسات، وبغية تسهيل شؤون المضمونين وعدم تكبيدهم أعباء مالية إضافية، لاسيما في ظل هذه الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد، وعطفا على أحكام التعميم رقم 57 تاريخ 5/9/2024 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية المتعلق بالمصادقة على بيانات القيود العائلية والإفرادية الموجودة في حوزة ذوي الشأن، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، تعميما بتاريخ 19/9/2024 حمل الرقم 2043 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب ومديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والمختومة والممهورة بعبارة "لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه"، وإنجاز معاملات المضمونين من دون أي تأخير".

كانت هذه تفاصيل خبر كركي: قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والممهورة بعبارة "لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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