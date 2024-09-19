أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي مع لجنة الصحة النيابية، إلى أنّ "الهمّ الأكبر لنا هو تسريع دفع التعويضات للمستشفيات ووجدنا الآلية المناسبة وناقشتها مع نقيب أصحاب المستشفيات".
ولفت إلى أنّه "يجب إعادة جهوزية المستشفيات إلى ما كانت عليه بسرعة تحسّبًا لأي طارئ"، وذلك بعد حالة الاستنفار التي شهدتها المسشفيات جرّاء انفجارات أجهزة الاتصالات في اليومين الماضيين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض: يجب إعادة جهوزية المستشفيات إلى ما كانت عليه بسرعة تحسّبًا لأي طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.