وزير الخارجية الايراني عاد أماني في احد مستشفيات طهران

عاد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، السفير الايراني لدى بيروت مجتبى اماني الذي اصيب جراء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني، كما افادت وكالة "تسنيم" الايرانية.
وزار عراقجي المستشفى الذي يرقد فيه السفير اماني في طهران.
واشاد اماني خلال الزيارة، بـ"الاجراء السريع لوزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في نقل عدد كبير من الجرحى الى مستشفيات البلاد واعطى ايضاحات حول هذا الهجوم الارهابي وابعاده".
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