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برلين.. إصابة 12 شخصًا في تصادم حافلة وسيارة إسعاف

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د ب أ - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب 12 شخصًا على الأقل في حادث خطير بين حافلة وسيارة إسعاف في العاصمة الألمانية برلين.
ونقل أربعة من المصابين إلى مستشفيات صباح اليوم الخميس.

حوادث الطرق في ألمانيا

ووقع الحادث حوالي الساعة 7 صباحًا (التوقيت المحلي) في شارع شتوبنراوخشتراسه بحي تريبتوف.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت سيارة الإسعاف في طريقها لمهمة إنقاذ قبيل وقوع الحادث.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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