شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصًا في حادث سير بمدينة كارلوفي فاري التشيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 17 شخصا أصيبوا في حادث سير بمدينة كارلوفي فاري التشيكية.

وذكرت إذاعة براغ أن حافلة اصطدمت بسيارة ركاب، وسقطت من على جسر على ارتفاع عدة أمتار لتسقط على خط سكة حديد. وقد تواجدت فرق الإنقاذ في موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن اختبار تناول الكحوليات لسائق السيارة جاء إيجابيا.

وتم تعليق حركة القطارات بين محطتي كارلوفي فاري وكارلوفي فاري دولني نادرازي.

