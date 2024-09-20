السفير الايراني مجتبى اماني من طهران: أجهزة الاتصال كانت مستخدمة بشكل أكبر بالمشافي ولأغراض إنسانية

ذكر سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني أن أجهزة الاتصال التي جرى تفجيرها في لبنان كانت مستخدمة بشكل أكبر في المستشفيات ورياض الأطفال للإبلاغ عن الهجمات الإسرائيلية المحتملة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي زارته في مكان علاجه بالعاصمة طهران، حيث تم نقله إليها بسبب إصابته جراء انفجار أجهزة الاتصال.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية، قال أماني إن أجهزة الاتصال كان لها استخدام إنساني وليس سياسي وتم توزيعها على المستشفيات ورياض الأطفال فقط للإبلاغ عن احتمال وقوع هجوم من إسرائيل.

كما زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم، جرحى انفجارات أجهزة الاتصال الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفارابي لطب العيون في طهران لتلقّي العلاج. ورافق سفير لبنان لدى طهران حسن عباس، الرئيس الإيراني في جولته التفقدية للجرحى اللبنانيين.

وجراء تفجيرات أجهزة البيجر أُصيب السفير أماني بـ"جروح طفيفة"، حسب الوكالة الرسمية.