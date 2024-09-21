ألوية الناصر صلاح الدين تنعى إبراهيم عقل

ياسر رشاد - القاهرة - نعت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، إبراهيم عقيل "الحاج عبد القادر"، الذي ارتقى رفقة عدد من المجاهدين، في عملية اغتيال نفذتها طائرات العدو الصهيوني مساء أمس الجمعة في قصف صهيوني على الضاحية الجنوبية من بيروت .

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، في بيان عبر حسابها: ننعى الشهيد القائد الكبير الحاج ابراهيم عقيل شهيداً، وقمراً جديداً على طريق القدس لنشيد بالدور الجهادي الكبير للقائد الشهيد الذي افنى جل حياته ثائراً ومقاوماً ومجاهداً وله الأثر الكبير في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته .

خسارة كبيرة للمقاومة

وأضاف البيان: أن استشهاد القائد الكبير ابراهيم عقيل يعد خسارة كبيرة للمقاومة وللشعبين اللبناني والفلسطيني ولمحور المقاومة، ولكن حسبنا ان كل قادتنا هم مشاريع شهادة وهو ممن رفعوا راية الأمة ورفعتها وكرامتها وعزتها ووحدتها وعلى طريق تحرير المسجد الأقصى والقدس.

وأكد البيان، أن جريمة الاغتيال الجبانة تؤكد ان المقاومة الإسلامية و حزب الله بات يهز أركان الكيان الصهيوني وأضحى رعباً وكابوساً يلاحق العدو الصهيوني وقادته ومستوطنيه .

المقاومة الإسلامية أصلب عودا

وأردف، كلنا ثقة أن هذه الهجمة الصهيونية المسعورة وعمليات القتل والاغتيالات المدعومة من الإدارة الأمريكية، ستجعل أخوة الدرب في حزب الله والمقاومة الإسلامية أصلب عودا و بأساً ولن يفلت العدو وقادته المجرمين من الحساب العسير والقصاص العادل القريب بإذن الله .

وتابع البيان: نعزي أحبتنا وأشقائنا في لبنان العروبة والمقاومة واخوة الدم والسلاح في المقاومة الإسلامية وحزب الله وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصرالله وذوي كافة الشهداء والجرحى والمصابين ويقيناً ومع نزف الدماء وأعراس الشهداء سيكونون أشد عزماً وقوة صلابة على مواجهة العدوان الصهيوني .