نعى حزب الله، في بيان القائد أحمد وهبي من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك في البقاع ،الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 20224، مشيرا الى ان "وهبي قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تصديه لمسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد الشهيد القائد الحاج وسام الطويل".
حسن حسين ماضي "أبو هادي ميدون" مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي
محمد قاسم العطار "أبو ياسر العطّار" مواليد عام 1973 من بلدة الشربين في البقاع
أحمد سمير ديب "جهاد" مواليد عام 1991 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان
عبدالله عباس حجازي "بلال" مواليد عام 1987 من بلدة حورتعلا في البقاع
عارف أحمد الرز "سراج" مواليد عام 1980 من مدينة بيروت
حسن علي حسين "أبو ساجد" مواليد عام 1975 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان
عباس سامي مسلماني "سراج علي" مواليد عام 1985 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان
حسين أحمد حدرج "سراج" مواليد عام 1984 من بلدة الغسّانية في جنوب لبنان
حسن يوسف عبد الساتر "باقر" مواليد عام 1988 من بلدة إيعات في البقاع
محمود ياسين حمد "فجر" مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا
مهدي مسلم جمول "جواد" مواليد عام 1981 من بلدة عزّة في جنوب لبنان
سامر عبد الحليم حلاوي "حمزة الغربية" مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان
محمد أحمد رضا "أبو علي نينوى" مواليد عام 1986 من بلدة عنقون في جنوب لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نعى القائد العسكري أحمد وهبي الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع العام و١٣ مقاتلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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