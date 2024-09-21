"النشرة": تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي على علو متوسط فوق مناطق الجنوب وصولا إلى صيدا

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن "تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط فوق مختلف مناطق الجنوب وصولا إلى صيدا، تزامنا مع تحليق مماثل للمسيرات فوق صيدا ومنطقتها".

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