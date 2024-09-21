الارصاد الجوية: الطقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الإثنين

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "لبنان يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الإثنين حيث يتحوّل إلى مستقر".

وحذرت من "ارتفاع موج البحر يتخطى أحياناً المتر ونصف المتر خاصة على الشواطئ الشمالية"، مؤكدة أنه "يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية وأثناء تساقط الامطار".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة واحتمال أن تكون مترافقة مع برق ورعد، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية حيث تلامس سرعتها ال ٤٥ كم/س فيرتفع معها موج البحر ويتحوّل إلى هائج ( متر ونصف) كما يتكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة".

ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانًا و مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر ( متر ونصف) كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".

واوضحت ان "طقس الإثنين غائم جزئيًا الى غائم أحياناً، كما تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات"، مضيفة أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال وعلى الساحل ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".