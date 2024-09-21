صراع ناري بين الهلال والاتحاد على صدارة دوري روشن.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم السبت، صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يستضيف مواجهة القمة بين الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

إقرأ أيضاً..

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق في الجولة الماضية على الوحدة بنتيجة 7-1، مواصلاً سلسلة انتصاراته بعد التفوق على كلٍ من الخلود والتعاون.

في المقابل، يسعى الهلال إلى الحفاظ على مستواه القوي بعد تحقيقه فوزًا مريحًا على الرياض بثلاثية نظيفة في الأسبوع الماضي.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث السابقة، متساويًا في النقاط مع الاتحاد الذي يتصدر بفارق هدف وحيد.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

ستنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، وتحديدًا على قناة SSC SPORT 1 HD، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الملز في العاصمة الرياض.

