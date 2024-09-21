ارتفاع عدد شهداء لبنان لـ 37.. وجاري البحث عن 16 مفقوداً

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 37 شهيداً، وذلك في حصيلةٍ غير نهائية، وتواصل عمليات الإنقاذ وجهود رفع الأنقاض في المكان المستهدف.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ارتفع إلى 37 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.

حصيلة قابلة للزيادة

وأضاف مركز العمليات في بيان: إن هذه الحصيلة لا تزال قابلة لمزيد من الارتفاع في ظلّ تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

ولا يزال هناك 16 مفقوداً في المبنى الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية، أمس، في الضاحية الجنوبية لبيروت.