شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. حرائق الغابات تلتهم 135 ألف هكتار في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التهمت حرائق الغابات حوالي 135 ألف هكتار منذ يوم الأحد الماضي حتى اليوم، ما رفع المساحة المحترقة في البرتغال هذا العام إلى ما يقرب من 147 ألف هكتار، وهي ثالث أكبر مساحة منذ عقد من الزمن.وأفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن منطقة فيزيو داو لافوينشال الأكثر تضررًا من الحرائق في الأيام الأخيرة، جراء احتراق أكثر من 52,000 هكتار، تليها منطقة تاميغا وسوسا (أكثر من 25,000 هكتار)، ومنطقة أفييرو (أكثر من 24,000 هكتار)، ثم المنطقة الحضرية لبورتو، ألتا تاميغا وأفي، التي احترقت مساحة تزيد عن تسعة آلاف هكتار لكل منها، مشيرًا إلى أن البرتغال سجلت هذا العام 170 حريقًا.