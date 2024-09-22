كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وفي ردٍّ أوّلي على ‏المجزرة الوحشيّة الّتي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللّبنانيّة يومَي الثّلثاء والأربعاء ‌‏(مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلاميّة بِقصف مُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" والـ"كاتيوشا"؛ وذلك عند السّاعة 6:30 من ‏صباح هذا اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" شمال حيفا كرد أولي على مجزرة البايجر واللاسلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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