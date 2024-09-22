غانتس: علينا فرض أثمان باهظة لا فقط على حزب الله بل أيضًا على دولة لبنان

ذكر الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أنّه "علينا فرض أثمان باهظة لا فقط على حزب الله بل أيضًا على دولة لبنان ذات السيادة".

ويأتي تصريح غانتس في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة واعتداءاتها اليوم على لبنان والتي شملت في الأيام الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي.

وبعد منتصف ليل الجمعة، نفّذ حزب الله 3 عمليات طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة، وذلك ردًا على الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.