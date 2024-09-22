البنتاغون: أوستن بحث مع غالانت الوضع عقب هجمات حزب الله الصاروخية على شمال إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الوضع عقب سلسلة هجمات حزب الله الصاروخية على شمال إسرائيل"، وتحديدًا في مدينة حيفا. ووفق البنتاغون، فقد أعرب أوستن لنظيره الإسرائيلي عن "قلقه بشأن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في المنطقة"، كما شدد على "أهمية التوصل لحل دبلوماسي لإعادة الإسرائيليين إلى الشمال".

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