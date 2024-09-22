الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة كامد اللوز ومنطقة المعاملتين - جونيه

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة كامد اللوز – البقاع وأوقفت المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر".
كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – جونيه أوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب لإطلاقه النار داخل ملهى ليلي، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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