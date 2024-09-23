ترامب: هاريس لن تكون قادرة على منع اندلاع حرب عالمية ثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لن تكون قادرة على منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



ونشر ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"تسير الأمور في الحملة ضد اليسار الشيوعي بشكل جيد جدا، لكن العالم أصبح مكانا خطرا للغاية.. كامالا والرئيس جو بايدن غير قادرين على الإجابة حتى عن أبسط الأسئلة، هذا جنون!، فإن كانت غير قادرة على أداء أبسط المهمات البديهية، فكيف يمكنها تمثيلنا في إيقاف الحرب العالمية الثالثة؟ الجواب بسيط، لا تستطيع!، لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى 2024"..

وأعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يترشح للانتخابات عام 2028 في حال خسر في الانتخابات االحالية.

ومن جانبه اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن الولايات المتحدة ستقع تحت وطأة الاستبداد إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف، في تجمع انتخابي في لاس فيغاس، نيفادا إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا.

وأضاف أنه "بالتصويت لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك. لكن من المستحسن عدم السماح بذلك.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.