أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في حديث تلفزيوني، إلى أن "العمل في المطار ما زال قائما ومستمرا، ولكن هناك شركات طيران أجنبية وعربية علقت رحلاتها من مطار بيروت الدولي وإليه لمدة 24 أو 48 ساعة مثل القطرية، الاتحاد، والتركية، وهذا قرار يعود لكل شركة، ولكن عموما لا يزال العمل قائما في مطار بيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأشغال: العمل في مطار بيروت قائم ومستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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