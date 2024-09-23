اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة بان الامين العام انطونيو غوتيريس يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان وبقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين أعلنت السلطات اللبنانية عنهم.

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