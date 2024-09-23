إذاعة الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات في حيفا ونحو 300 ألف إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى سماع دوي انفجارات في حيفا. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء مدينة حيفا، ونحو 300 ألف إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ.

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