اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى ان الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها.
ولفت وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، الى اننا لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني..
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.