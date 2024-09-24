الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى بيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن، الاثنين 23 سبتمبر 2024، إيقاف تشغيل الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت "حتى إشعار آخر"، في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة.

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وقالت الهيئة، في بيان إنها "اتخذت قرارا بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحلياً".

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

المصدر : وكالات