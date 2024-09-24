رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان: مادتا البنزين والمازوت متوافرتان بكميات كافية

أشارت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان، إلى "أنّها تتابع عن كثب الأوضاع العامّة في البلاد، لا سيّما ما يتعلّق بقطاع المحروقات"، معربةً عن أسفها العميق "للتّحدّيات الرّاهنة، وما يترتّب عليها من معاناة".
وطمأنت في بيان، بأنّ "مادّتَي البنزين والمازوت متوافرتان في مستودعات الشّركات بكميّات كافية لتلبية الاحتياجات لفترة ليست بالقصيرة"، مؤكّدةً "أنّها تعمل على متابعة أوضاع محطّات الوقود بانتظام، لضمان تزويدها بالمحروقات بشكل مستمر".
ولفتت الرّابطة إلى أن "في ظلّ الضّغوط على الشّركات وأوضاع الطّرقات، قد تشهد بعض المحطّات انقطاعًا موقّتًا في المواد ريثما يتم تزويدها من جديد. لذا، تدعو الرابطة المواطنين إلى عدم الهلع أو القلق، مؤكدة أن الأزمة تحت السيطرة".
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