شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التجمع: العدو الصهيوني لن يردعه إلا المقاومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد عبد العال رئيس حزب التجمع انه بعد عام منذ احداث 7 أكتوبر اتضح للعالم أن قيادة العدو الاسرائيلى لا تستهدف الافراج عن اسراها انما قتل أكبر عدد من اهل القطاع وتربيتهم ودفعه للسفر إلى الخارج مشيرا إلى أن الأمر انتقل للضفة وكل ذلك بدعم امريكا وتأكيد الاتحاد الأوروبي

واعتبر عبد العال فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمه الحزب تحت عنوان" أوقفوا الحرب ..أوقفوا العدوان" أن القيم الاوروبية وحق تقرير الشعوب لمصيرها هى مجرد شعارات تخضع لحسابات خاصة لديهم مشيرا إلى أن قتل المدنيين وتدمير المساجد والكنائس هى سياسة ثابتة لدى العدو الصهيوني.

وأكد أن حزب التجمع ليس من القائلين بضرورة وجود حل قانونى فقط للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية المحكومة بالفيتو الامريكى موضحا أن العدو الصهيوني لن يردعه الا المقاومة المسلحة التى يجب أن تلقى دعما من كل الدول العربية.