شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتقادات زيلينسكي.. خطوات لتطوير العلاقات بين الصين وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الصين وأوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - في إطار تطوير العلاقات بين الصين وأوكرنيا، عقد مدير المكتب الرئاسي الأوكراني ووزير الخارجية اجتماعًا نادرًا مع وزير الخارجية الصيني.يأتي هذا بعد ساعات من تصعيد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، انتقاداته لبكين لمساعدتها روسيا في الحرب.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن وزير الخارجية اندري سيبيها ومدير المكتب الرئاسي اندري يرماك التقيا بوزير الخارجية الصيني وانج يي.وجاء في البيان أن المسؤولين تقدما بالشكر للصين لدعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما تحدثا بشأن المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات والتجارة بين الدولتين.وكان زيلينسكي قد صعد من انتقاده لجهود بكين للتأثير على الحرب مع روسيا خلال خطابه في الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، إذ انتقد مقترحات السلام الصينية-البرازيلية التي تتناقض مع مساره لإنهاء الحرب.وقال وزير الخارجية الصيني، بعد لقائه مع نظيره الأوكراني إن الصين على استعداد للعمل مع أوكرانيا، للحفاظ على زخم التطوير المستدام للعلاقات الثنائية.وأضاف وانج أن الصين على استعداد للاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا ضمن جهود تحقيق السلام في أقرب وقت.