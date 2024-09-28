سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة تستهدف مناطق عدة في الضاحية الجنوبية

يشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة عنيفة ومتواصلة تستهدف مناطق عدّة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منذ نحة ساعة، "إنذارًا جديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وطلب منهم إخلاء: - حي برج البراجنة في المبنى الّذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له. - حي برج البراجنة في المبنى الّذي يعمل داخله محل "روني كافيه" والمباني المجاورة له. - حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له". وأشار إلى أنّكم "متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لـ"حزب الله"، ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبّائكم، أنتم مضطرّون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

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