شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: الدعم قضية كل مواطن يأمل فى مستوى معيشة لائق وحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار الوطني لجميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدد من الأسباب.

وقالت: "آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فقضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة".