رئيس جامعة بورسعيد الجديد: ربط الخريجين بسوق العمل على رأس أولوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد الجديد، اليوم الأحد، أنه من الضروري ربط الخريجين بالكليات المختلفة بسوق العمل، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أولوياته.

وأشار "صالح"، خلال لقائه مع العاملين في كليتي الصيدلة والعلوم بأولى جولاته مع بداية العام الجامعي الجديد، إلى أنه لابد أن نعمل جميعًا على تهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات من أجل تأهيلهم لسوق العمل، لافتا أنه سيتعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية الكبرى في محافظة بورسعيد.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ولابد أن نعلم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة في محافظة بورسعيد واعدة تمتلك مميزات كبيرة، ومن الضروري وجود ربط مع مشروعات المنطقة الصناعية، وتسويق برامج الكليات، وتدريب الطلاب بالمصانع، مما يساهم في جلب الأموال للكليات، وبالتالي يجعلها قادرة على تطوير نفسها، مؤكدا أن الجامعات في كافة أنحاء العالم تعمل بهذه الطريقة وتحقق نجاحا كبيرا.

كما أكد رئيس جامعة بورسعيد، أنه جاهز لتلبية طلبات كافة الكليات على أن يكون المقترح بالجهاز المطلوب مقترنا بالعائد من ذلك على الجامعة والكلية، مطالباً عمداء الكليات أن يقدموا رؤية للتطوير خلال الفترة المقبلة.