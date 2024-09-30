شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: رسائل الرئيس السيسى بحفل تخرج طلاب الشرطة واضحة ومطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة تضمن العديد من الرسائل الهامة والواضحة بحقيقة وحجم التحديات التي تشهدها المنطقة، وما تشهده حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، إلا أن مصر في ظل تلك الأوضاع آمنة ومطمئنة.

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن الدولة المصرية بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق تلعب دورًا محوريًا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خاطبت وعي الشعب المصري، وحجم الشائعات التى تثار بقوة خلال الفترة الماضية وما تحمله من مغالطات تضر بمصلحة البلاد.

وقالت عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس طمأنت المواطن، حيث قال فى رسالته "إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة ومن أحسن لأحسن.. طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين وإيدينا فى أيد بعض.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت أمين إعلام النواب، على ضرورة إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن، مؤكدة أن مصر ستظل آمنة مطمأنة بفضل تماسك أبناء الوطن، بالإضافة إلى حرص مصر الدائم على بناء علاقاتها مع الجميع على تعزيز السلام والتعاون والتنمية والشراكة الاستراتيجية.