حمادة والسعد زارا الجميل: اتفاق على ضرورة وجود وحدة وطنية تجمع الشعب لمصلحة لبنان

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، في مقرّه في بكفيا، النّائبَين في كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" مروان حمادة وراجي السعد، في حضور النّائبَين نديم الجميل والياس حنكش، وتمّ التّباحث في التّطوّرات على السّاحة اللّبنانيّة.

وركز اللّقاء على "ضرورة وقف الحرب بكلّ السّبل الدّبلوماسيّة المتاحة، والذّهاب إلى تطبيق القرارات الدّوليّة، وعلى رأسها الـ1701 بكامل مندرجاته، وضرورة فتح مجلس النّواب فورًا، لمناقشة ما يجري على أرض لبنان من اعتداءات وتهجير ونزوح".

وبعد اللّقاء، أشار السّعد إلى "أنّنا تطرّقنا الى أكثر من موضوع في ظلّ التّغييرات الّتي يعيشها البلد، ولكن الاتفاق الأساسي كان على ضرورة وجود وحدة وطنيّة تجمع أبناء الوطن لمصلحة لبنان، كما توافقنا على استمرار التّواصل لمواكبة التّطوّرات".