المونسنيور كرم ترأس قداسًا في مرسيليا على نية السلام بلبنان والشرق الأوسط

أقامت رعيّة سيدة لبنان في مرسيليا قدّاسًا على نيّة السّلام في لبنان ومنطقة الشّرق الأوسط، ترأسه الوكيل البطريركي والمدبّر لـ"البيت اللّبناني الفرنسي" في مرسيليا والمدبّر الرّسولي لأبرشيّة فرنسا للموارنة المونسنيور بول كرم، وعاونه عدد من المطارنة والكهنة، في حضور حشد من اللّبنانيّين والشّرقيّين والفرنسيّين. وتلا القدّاس، لقاء سجود وصلاة على نيّة السّلام.

وشدّد المونسنيور كرم على "أهميّة مواجهة آلة الحرب الظّالمة في المنطقة، بالتضرّع إلى الله من أجل توعية ضمائر من لديهم السّلطة، كي يجسّدوا روح أمير السّلام يسوع المسيح". واستذكر "أرواح الأبرياء الّذين يسقطون يوميًّا، ومن يفقدون ممتلكاتهم وأرزاقهم، وهم ضحيّة اللاعدالة والحرب المفروضة على منطقة تجسّد فيها يسوع المسيح، وهي أصبحت مدمّرة ومهجّرة ومقطّعة الأوصال". وركّز على "أهميّة زرع روح السّلام عوض روح الكراهيّة والبغض"، راجيًا أن "تتحمّل الأسرة الدّوليّة مسؤولياتها".