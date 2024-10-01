الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة دمرت

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الأمم المتحدة، امس الاثنين، إن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت"، خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في القطاع منذ أكتوبر 2023، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

وقال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3و6 سبتمبر أظهرت تدهورا واضحا.

وأوضح المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت أضرارا بها، تمثل هذه الـ 66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".

وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و"يونوسات"، إن ما يقرب من 68% من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها في سبتمبر .