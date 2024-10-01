سماع دوي انفجارات في دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة روسيا اليوم فجر اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، حيث أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على المرحلة المقبلة من القتال في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تمت الموافقة على المرحلة المقبلة بعد مشاورات أمنية أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع أمني محدود.