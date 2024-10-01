وزير الدفاع الأميركي: اتفقت مع غالانت على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على "ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود لضمان عدم شن حزب الله هجمات".

وقال: "أوضحت لنظيري الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تدعم حق بلاده في الدفاع عن نفسها".

وادعى "عزم" أميركا على "منع أي جانب من استغلال التوتر أو توسيع الصراع".

ولفت أوستن إلى أن "إيران ستتعرض لعواقب وخيمة إذا اختارت شن هجوم عسكري مباشر على إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد أن زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة جنوبي لبنان منذ ساعات"، في حين كانت قد أفادت قناة المنار بأنه لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي

ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ ضد المستوطنات والمواقع الإسرائيلية ضمن عمليات الدفاع عن لبنان ودعم غزة، بينما أكد في وقت سابق جهوزيته للتصدي لأي غزو بري إسرائيلي في جنوب لبنان.