3 قتلى و15 جريحًا في عملية طعن داخل متجر في شنغهاي بالصين

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح في متجر كبير في شنغهاي عندما طعنهم رجل بسكين على ما أفادت الشرطة الصينية.

وكتبت الشرطة المحلية في بيان أن منفذ الهجوم البالغ 37 عاما أوقف في المتجر بعيد الحادث مضيفة أنه قام بفعلته تحت تأثير الغضب بسبب "خلاف مالي شخصي".

ونقل 18 جريحا إلى المستشفى توفي ثلاثة منهم متأثرين بجروحهم فيما إصابة الأخيرين غير خطرة.

ونادرا ما تشهد الصين حوادث إطلاق نار بسبب حظر حيازة الأسلحة النارية، لكن سجلت في السنوات الأخيرة موجة من حوادث الطعن.

في أيلول، طُعن تلميذ ياباني في مدينة شنجن وتوفي متأثرا بجروحه ما أثار تنديد طوكيو.

وفي أيار، طعن رجل تسعة أشخاص ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم في مدينة شياوغان في إقليم خوبي في وسط البلاد.