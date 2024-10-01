الجيش الإسرائيلي: قتال عنيف يدور جنوب لبنان وعلى سكانه عدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب الليطاني

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان"، قال فيه: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف، ومن أجل سلامتكم الشّخصيّة، نطالبكم بعدم التّحرّك بالمركبات من منطقة الشّمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإنذار ساري المفعول حتّى إشعار آخر".

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