هيئة عمليات بريطانية: تعرض سفينة لهجوم من قبل زورق مسير على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة

كشفت هيئة عمليات التجارة البريطانية، عن "تعرض سفينة لهجوم من قبل زورق مسير على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغا بحادث على بعد 97 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة.

وكانت قد تلقت الهيئة في وقت سابق بلاغ آخر في نفس المنطقة قبل أن تعلن بأن السفينة أكملت وجهتها.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.